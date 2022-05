Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zeuthen (ots) - Michael Blaumoser ist der Gründer und Geschäftsführer von SIUSConsulting sowie Mitglied im Bundesverband Deutscher Sachverständiger undFachgutachter e. V. Als Sicherheits- und Krisenmanagementexperte mit über15-jähriger Branchenerfahrung versorgt er Unternehmen mit einem ganzheitlichenNotfall- und Krisenmanagement. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und wasdas Konzept von SIUS Consulting auszeichnet.Der Erfolg vieler Unternehmen basiert darauf, dass ihre Führungskräfte undMitarbeiter als eingespieltes Team agieren. Externe und interne Faktoren könnenjedoch unvorhergesehen zu einer Notlage führen, die ihr Tagesgeschäft massivbeeinträchtigt und unter Umständen ein existenzgefährdendes Ausmaß annimmt. Obumfassende Personalausfälle, plötzliche Brände, kriminelle Handlungen odergroßflächige Hacker-Angriffe - die möglichen Schadensszenarien sind vielfältig.Häufig wissen die Verantwortlichen nicht, mit derartigen Notfall- undKrisensituationen umzugehen. So beeinträchtigen Verunsicherung und fehlendesWissen um die Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Ressourcen dieunternehmerische Tätigkeit im "Krisenmodus" zusätzlich. "Die meisten Unternehmerbeschäftigen sich erst mit der Thematik, wenn sie in ihrem direkten Umfeld damitkonfrontiert werden, oder neue Regularien dies fordern. Sie sind deshalb oftnicht ausreichend auf den Ernstfall vorbereitet", erklärt Michael Blaumoser vonSIUS Consulting."Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur in Notsituationen - unser Kerngeschäftbesteht aus der präventiven Vorbereitung. So erstellen wir nicht nur einHandbuch für sie - wir vermitteln die Theorie außerdem in Praxisübungen, indemwir mit den Beteiligten fiktive Ereignisse durchspielen", führt der Experte fürUnternehmenssicherheit und Krisenmanagement weiter aus. Michael Blaumoser istbereits seit mehr als 15 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig. So konnten erund sein erfahrenes Team bereits zahlreichen Unternehmen zu einem durchdachtenund individuell angepassten Notfall- und Krisenmanagementsystem verhelfen. Zudembegleitete SIUS Consulting einige Kunden im Ernstfall souverän durch Notfall-und Krisensituationen.Auf den Ernstfall vorbereitet: Optimierung des Notfall- undKrisenmanagementsystemsIm Schadensfall kommt dem Krisenstab als strategische Führungsebene einetragende Rolle zu. Hier gilt es deshalb, die Abläufe und Zuständigkeiten zukennen und sie im Rahmen der besonderen Aufbau- und Ablauforganisation abseitsdes Tagesgeschäfts zu verinnerlichen. Da derartige Systeme meist nur aus Gründeneiner Zertifizierung oder eines Fachbereichs angebracht werden, aber nicht als