Zum Weltumwelttag verpflichtet sich Quest Global, bis 2025 weltweit 500.000 Bäume zu pflanzen

BENGALURU, Indien, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Quest Global , eines der am schnellsten wachsenden Ingenieurdienstleistungsunternehmen der Welt, kündigte sein Quest Global Pledge - eine globale Aufforstungsaktion an.

Die Organisation will bis 2025 weltweit 500.000 Bäume pflanzen. Da Quest Global in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, würdigt das Unternehmen sein Engagement für nachhaltige Entwicklung, indem es für jeden seiner Mitarbeiter 25 Bäume pflanzt. Die Aktion beginnt am 5. Juni 2022, dem Weltumwelttag.

Quest Global Pledge basiert auf einer mehrjährigen Partnerschaft mit One Tree Planted , einer Nichtregierungsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die globale Wiederaufforstung zu unterstützen und einen positiven sozialen Einfluss auf die Welt auszuüben. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Organisation nicht nur die Pflanzung von einer halben Million Bäumen sicherstellen, sondern auch dafür sorgen, dass die Bäume in ihrer Umgebung heimisch sind und dass sie im Laufe der Zeit gepflegt und überwacht werden.

Das Projekt wird in drei Phasen bis 2025 durchgeführt, wobei die erste Phase am Weltumwelttag am 5. Juni beginnt und am Tag der Erde 2023 endet.

Der Vorsitzende und CEO von Quest Global, Ajit Prabhu, sagte: „Es ist ganz einfach. Um den Planeten für künftige Generationen bewohnbar zu machen, ist der Erhalt und die Vergrößerung unseres Waldbestandes von entscheidender Bedeutung. Wir sind im Bereich der Technik tätig, aber in Wirklichkeit bauen wir eine bessere Zukunft. Quest Global Pledge ist unser Weg, eine bessere Zukunft zu schaffen - indem wir einen ökologischen Abdruck hinterlassen, der für kommende Generationen bestehen bleibt. Und unsere Zusammenarbeit mit One Tree Planted ist erst der Anfang dieser sinnvollen Reise."

Einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten und den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, etwas zurückzugeben, war schon immer Teil der DNA von Quest Global. Während die Organisation ihr silbernes Jubiläum feiert, begeht das UN-Umweltprogramm (UNEP) sein goldenes Jubiläum. Für die Organisation ist das Zusammentreffen dieser Jubiläen ein vielversprechendes Zeichen. Aus diesem Grund hat Quest Global beschlossen, den Beginn seines Versprechens mit dem Weltumwelttag des UNEP zu koordinieren, der dazu dient, das Bewusstsein zu schärfen und sich für einen wirksamen Umweltwandel einzusetzen.