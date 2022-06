First Hydrogen verstärkt das UK-Team mit Carlo Alberto D’Amicis

Vancouver, B.C., 2. Juni 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat Carlo Alberto D’Amicis zum Chief Financial Officer von First Hydrogen Limited ernannt. Herr D’Amicis wechselt von RHI Magnesita N.V., einem weltweit führenden Unternehmen für feuerfeste Materialien mit einem Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro, das an der Londoner Börse notiert ist, zu First Hydrogen. Dort leitete er als Senior Finance Executive ein 120-köpfiges globales Finanzteam, das sich über 15 Länder verteilt. Herr D’Amicis hatte die Position des CFO Americas bei RHI Magnesita inne; zu seinen Aufgaben gehörten in dieser Funktion die Integration des Geschäfts nach der Fusion von RHI und Magnesita. Dies verschaffte ihm wertvolle Erfahrung bei der Umstrukturierung des Geschäfts und der Entwicklung von gemeinsamen Service-Zentren. Gleichzeitig trug er zur Förderung einer kontinuierlichen Steigerung der Bruttomarge bei.

Vor seiner Tätigkeit bei RHI Magnesita war Herr D’Amicis als Senior Finance Executive bei Magnesita tätig. In dieser Funktion unterstützte er das Unternehmen bei der erfolgreichen Fusion mit RHI und dem anschließenden Börsengang an der Londoner Börse. Herr D’Amicis hatte auch leitende Positionen bei PwC und KPMG inne. Er ist ein zertifizierter Buchhalter und ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer im italienischen öffentlichen Register.

Aufgrund seiner Tätigkeit bei internationalen Unternehmen, die in Europa, dem Vereinigten Königreich (UK) und den USA notiert sind, verfügt Carlo über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Führung, Unternehmensstrategie, Börsennotierungen und Transaktionen, einschließlich Fusionen & Übernahmen sowie Ausgliederungen. In seiner Funktion bei First Hydrogen Limited wird Carlo D’Amicis die Geschäftsführung dabei unterstützen, die ersten wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) zu liefern und umweltverträgliche Produktionsstätten für grünen Wasserstoff zu errichten. Die Erfahrung von Herrn D’Amicis wird auch einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Strategie von First Hydrogen leisten, die die Entwicklung eines Unternehmens vorsieht, das umfassende Wasserstofflösungen anbietet - von der Produktion von grünem Wasserstoff über die Herstellung von Wasserstofffahrzeugen bis hin zur Lieferung von Kraftstoff für die Wasserstoffmobilität - und das seinen Kunden den Übergang zu emissionsfreien Transportmitteln leicht und erschwinglich gestaltet.