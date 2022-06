Cole Orobetz, Mitbegründer und CEO von Alpha Foods Inc., wird in den Beirat von Blender Bites bestellt

3. Juni 2022 – Vancouver, British Columbia – Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein kanadisches Unternehmen, das eine Produktlinie von vorportionierten und tiefgekühlten funktionellen Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis in Bio-Qualität entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Cole Orobetz mit sofortiger Wirkung in den Beirat des Unternehmens aufgenommen wurde.

Orobetz, der aus Calgary (Alberta) stammt, ist Mitbegründer und derzeit auch CEO und CFO der auf pflanzliche Nahrungsmittellösungen spezialisierten kanadischen Firma Alpha Foods Inc., die im Jahr 2015 gegründet wurde, um sich für mehr Tierwohl, einen gesunden Planeten und gesunde Menschen einzusetzen. Dies sind auch die Nachhaltigkeitssäulen des Unternehmens. In nur sechs Jahren hat sich Alpha Foods zu einer führenden Plattform für pflanzliche Ernährungslösungen entwickelt, die mit einem vielfältigen Angebot für alle Konsumenten aufwartet und derzeit in über 9.000 Geschäften in ganz Nordamerika zu finden ist, unter anderem auch bei Costco, Kroger, Whole Foods, Sprouts, Albertsons Safeway und Walmart.

Cole hat ein Bachelordiplom in Rechnungswesen von der University of Calgary und ist als Chartered Professional Accountant auf Unternehmensfinanzierung spezialisiert. Vor der Gründung von Alpha Foods startete Orobetz seine Karriere bei Ernst & Young LLP und war mehrere Jahre als Investment Director bei der Firma Aviro Capital im Bereich Risikokapital für die Sparten Lebensmittel und Landwirtschaft tätig. Cole ist Gründungsmitglied von The Angel Group, einer stetig wachsenden Gemeinschaft von Branchenexperten, die in Unternehmen mit vielversprechenden Konsumgütern und außergewöhnlichen Clean-Label-Produkten in wachstumsstarken Kategorien investieren. Cole hat zahlreiche Unternehmer von Anfang an beim Aufbau ihrer Firmen erfolgreich begleitet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Anbahnung, Verhandlung und dem Abschluss von eigenkapitalstrukturierten Beteiligungstransaktionen und unterstützt Unternehmer und erfahrene Führungskräfte als Berater in strategischen und finanziellen Belangen.