Ask 10,40

Ask 10,40

Ask 8,87

Ask 8,87

Ob der DAX seine Konsolidierungsphase heute schon wieder verlässt und weiter nach oben läuft, darüber dürften auch die um 14:30 Uhr veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten mitbestimmen. Es lohnt sich nicht, von den privaten ADP-Vorabschätzungen darauf zu spekulieren, wie die Daten heute Nachmittag ausfallen werden. Dafür weichen sie zu sehr von den offiziellen, von der Regierung ermittelten Daten, ab. Allerdings zeigt sich ein beunruhigender Trend in den ADP-Daten: Kleine und mittelständische Unternehmen haben im Mai in großem Stil Mitarbeiter entlassen. Offenbar kommen sie in einem von Lieferengpässen und hoher Inflation getriebenen Umfeld weitaus schlechter zurecht als die großen Konzerne, die sogar teilweise großzügige Gehaltsanhebungen bekanntgegeben haben.

Insgesamt ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass die Zahlen große negative Impulse liefern werden. Der US-Arbeitsmarkt ist nahe der Vollbeschäftigung und bevor der Aktienmarkt damit beginnt, eine Krise dort zu vermuten, bedarf es mehr als nur einen negativen Datensatz.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.