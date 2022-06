WatchBox präsentiert ganzheitliches Konzept für seine New York Collector's Lounge und die Roadmap für die Expansion nach London und Shanghai

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Die führende Plattform für Luxusuhren will neue

Märkte erschließen und die Dienstleistungen in Regionen mit hohem

Wachstumspotenzial für Luxus-Sammlerstücke weiter ausbauen



WatchBox, der weltweit führende Anbieter von Luxus-Sammleruhren, hat heute

Architekturvisualisierungen seiner New York Collector's Lounge veröffentlicht

und den Fahrplan für seine nächste Expansionsphase vorgestellt. Das Unternehmen,

das mittlerweile in sein fünftes Jahr geht, baut seine internationale Präsenz

weiter aus: Im ersten Quartal 2022 wurden Niederlassungen in Zürich und Riad

eröffnet, und binnen sechs Monaten will WatchBox auch in London und Shanghai

präsent sein.