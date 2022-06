Prinx Chengshan stellt auf der Tire Cologne 2022 eine neue Flaggschiffmarke vor, die den globalen Markt im Zuge der EV-Umstellung anvisiert

Auf der Grundlage von 46 Jahren Einblick in die Bedürfnisse der Verbraucher hat Prinx Chengshan eine Markenstrategie formuliert, die aus Globalisierung, Lokalisierung, mehreren Marken und Differenzierung besteht. Die Marke PRINX, zu der bereits Chengshan, Austone und Fortune gehörten, erhielt ein völlig neues Image, das die Zuversicht des Unternehmens bei der Erkundung der internationalen Märkte im Rahmen der EV-Umstellung unterstreicht.

Die Produkte von PRINX EV zeichnen sich durch erstklassige Leistung und originelles Design aus, während Prinx Chengshan seine neuen Winter- und Ganzjahresreifen für den Personenverkehr vorstellte und dabei modernste und einheimische Technologien wie die geräuschreduzierende Silenteck-Technologie und die sofortige selbstreparierende Healteck-Technologie demonstrierte.

Um den Besuchern ein virtuelles Erlebnis zu bieten, wurde ein 360° VR-Messestand errichtet. Mit Hilfe digitaler Technologie wurde eine immersive Kommunikationsplattform geschaffen, die sowohl Online- als auch Offline-Erfahrungen kombiniert. Prinx Chengshan hat in den letzten Jahren eine führende Rolle bei der digitalen Innovation eingenommen und reiche Erfahrungen in der intelligenten Fertigung und der Modernisierung der Vertriebskanäle gesammelt. Die Digitalisierung wird weitere Geschäftsszenarien unterstützen und die globale Lieferkette und das Dienstleistungsnetzwerk weiter optimieren.

Beschleunigte Expansion im Ausland

Seit seiner Gründung ist Prinx Chengshan in China schnell gewachsen und hat eine globale Vision. In den letzten Jahren stiegen die Umsätze auf den internationalen Märkten dank eines robusten globalen Vertriebsnetzes schnell an, so dass die Umsatzerlöse im Jahr 2021 um 70 % gegenüber dem Vorjahr stiegen. Bis zum Ende des letzten Jahres wurden die Produkte von Prinx Chengshan in mehr als 130 Ländern und Regionen auf sechs Kontinenten verkauft, und die Fähigkeit des Unternehmens zur Bereitstellung von Dienstleistungen außerhalb der Landesgrenzen und die Ausstrahlung der Marke werden kontinuierlich ausgebaut.

Von Prinx Chengshan werden in Zukunft neue Impulse ausgehen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und eine globale Markenarchitektur mit einem internationalen Produktportfolio und einer Markenstrategie zu schaffen. Im Zeitalter der nachhaltigen Mobilität wird Prinx Chengshan seine internationale Präsenz ausbauen und mit einem stabilen und qualitativ hochwertigen globalen Lieferketten- und Servicenetzwerk eine „neue Reise" antreten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1833130/image_1.jpg