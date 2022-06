Wirtschaft Arbeitgeber warnen IG Metall vor "überzogener" Lohnpolitik

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Tarifrunde für 3,8 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie hat der Präsident der nordrhein-westfälischen Metallarbeitgeber, Arndt G. Kirchhoff, die IG Metall zu einer zurückhaltenden Lohnpolitik aufgerufen. "Ich kann nur eindringlich davor warnen, durch überzogene Lohnabschlüsse im für die deutsche Volkswirtschaft bedeutendsten Industriezweig die Inflation noch weiter anzuheizen", schreibt Kirchhoff in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montagsausgabe).



"Gefordert ist ein tarifpolitischer Instrumentenkoffer, der der äußerst heterogenen Lage in den Betrieben Rechnung trägt." Kirchhoff ist Präsident des Arbeitgeberverbands Metall NRW und Vizepräsident des Dachverbands Gesamtmetall. Der Vorstand der IG Metall will am Montag in Frankfurt Eckpunkte seiner geplanten Lohnforderung in der Metall- und Elektroindustrie beschließen.