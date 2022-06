TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - In der Region Asien/Pazifik haben die Börsen am Mittwoch wieder nachgegeben. Damit setzte sich das Hin und Her der vergangenen Tage fort.

Mit den Verlusten ignorierten die Börsen in Fernost die starken Vorgaben der Wall Street. Sie orientierten sich stattdessen an den nachgebenden US-Futures, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda betonte. Offensichtlich herrschten an den Märkten erhebliche Zweifel, dass sich die Erholung in den USA fortsetzen wird. In Japan ging es für den Nikkei 225 um 0,37 Prozent auf 26 149,55 Punkte nach unten.