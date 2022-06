Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Fazit: Das ist ganz nach dem Geschmack von Investoren. Gerade erst hat Usha 2,8 Mio. CAD frisches Kapital aufgenommen. Prompt beginnt die Arbeit am Projekt. Ein erfahrenes lokales Lithium-Explorationsunternehmen wurde verpflichtet. Das Genehmigungsverfahren für die Bohrungen läuft. Der Rest des Jahres 2022 verspricht äußerst aktiv zu werden. Wir freuen uns auf die produktive Feldsaison bei Jackpot Lake, aber auch auf weitere Katalysatoren, einschließlich der Ausgliederung von Nicobat Nickel.

Das Projekt wird als "bohrbereit" angesehen, da bereits bei früheren Untersuchungen, eine 5 x 2 Kilometer große Anomalie innerhalb eines geschlossenen Beckens abgegrenzt wurde, die auf das Vorhandensein einer hochkonzentrierten Sole schließen lässt. Es gibt 129 von der USGS entnommene Kernproben mit einem durchschnittlichen Lithiumwert von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm sowie spektrografische und Atomabsorptionsanalysen von 135 Bachsedimentproben, die das Potenzial für Lithiummineralvorkommen bestätigen. Gravitationsmessungen haben ein geschlossenes Becken identifiziert, was entscheidend dafür ist, dass die Solen innerhalb des Beckens verbleiben, ohne durch externe Wasserquellen verdünnt zu werden. Die geophysikalische Modellierung auf der Grundlage von Gravitations- und kontrollierten Audio-Magnetotellurik-/Magnetotellurik-Untersuchungen (CSAMT/MT) hat zudem den Beweis für hochkonzentrierte Solen geliefert, die sich relativ nahe an der Oberfläche befinden. Die CSAMT-Untersuchungsergebnisse des Projekts Jackpot Lake weisen auf dem gesamten Grundstück, vorwiegend oberhalb einer Tiefe von 625 Metern, auf einen großen, konsistenten Körper mit sehr niedrigem spezifischen Widerstand hin, der mit hochkonzentrierten Solen übereinstimmt.

Das Lithium-Sole-Grundstück Jackpot Lake befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und besteht aus 140 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.800 Acres (11,3 km²). Das Projekt erkundet eine „Playa“, die in einem geschlossenen Becken zu liegen scheint, das möglicherweise lithiumreiche Solen enthält. Das geologische Modell ähnelt dem der Lithiummine Silver Peak Nevada von Albemarle, die seit 1966 ununterbrochen in Betrieb ist, wo sich Sedimente aus dem lithiumreichen umliegenden Ausgangsgestein ansammeln und die Lagerstätte auffüllen, was zu einer potenziellen Konzentration von Lithiumsole aufgrund von aufeinander folgenden Verdampfungs- und Konzentrationsereignissen führt.

Was natürlich davon abhängt, wann man die Genehmigungen für die Bohrungen erhält. Aktuell rechnet Usha damit, im Spätsommer oder Frühherbst mit den Bohrungen beginnen zu können.

Und die Explorationsarbeiten auf Jackpot Lake haben bereits begonnen. Das technische Team war bereits vor Ort, um den Standort zu beurteilen und die Bohrstellen für den Bau von Zufahrtsstraßen und Bohrflächen in Vorbereitung auf die Bohrungen zu überprüfen. Die Genehmigungen für die Bohrungen laufen bereits. Darüber hinaus wurde Rangefront Mining Services, ein etabliertes lokales Unternehmen aus Nevada, als geologischer Dienstleister beauftragt. Rangefront ist auf Lithium-Soleexplorationen spezialisiert. Rangefront wird Personal und Fachwissen für alle Aspekte der Exploration auf Jackpot Lake, einschließlich der Ressourcenschätzung, bereitstellen. Usha arbeitet darauf hin, bis zum vierten Quartal 2022 eine 43-101 konforme Ressourcenschätzung abzuschließen.

Statt der ursprünglich vorgesehenen drei Bohrungen will Usha Resources Ltd ( TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0 ) die Zahl der Bohrungen auf seinem Lithium-Soleprojekt Jackpot Lake im Clark County, Nevada, auf sechs Bohrlöcher verdoppeln. Die geplanten Bohrmeter verdreifachen sich sogar von ursprünglich 900 auf 2.700 Meter Gesamtlänge. Mehr und tiefere Bohrungen sollen die genauere Abgrenzung einer ersten, dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechenden Lithiumressource ermöglichen. Nach Abschluss einer überzeichneten Finanzierung in Höhe von 2,8 Mio. CAD ist Usha für dieses beschleunigte Bohrprogramm finanziell gut ausgestattet.

Die Kassen sind frisch gefüllt, sodass Usha Resources das vielversprechende Lithiumprojekt Jackpot jetzt aggressiv erkunden will.

