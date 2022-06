Wirtschaft DAX setzt Verlustfahrt fort - Gaspreis steigt nach Habeck-Entscheid

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat die Verlustfahrt im DAX wieder Fahrt aufgenommen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.918,53 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Papiere der Deutschen Bank stachen dabei heraus und gaben nach einem kleinen Plus zu Handelsstart über den Tag verteilt kontinuierlich ab, am Ende summierte sich das Minus auf über zwölf Prozent. Das Geldhaus war damit aber nicht allein, europaweit gehörten Bankentitel zu den mit den kräftigsten Abschlägen verkauften Aktien. Offensichtlich machen sich Sorgen vor Kreditausfällen breit.





