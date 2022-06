Open-Access-Verlag Hindawi macht detaillierte Veröffentlichungskennzahlen öffentlich zugänglich

London (ots/PRNewswire) - Hindawi Limited kündigt die Einführung neuer

Journalberichte an, die noch nie dagewesene Details über die zugrundeliegenden

Leistungen der Fachzeitschriften von Hindawi liefern.



Die Journalberichte von Hindawi zeigen eine breite Palette von

Publikationsmetriken, von der Einreichung über die Begutachtung bis hin zur

Entdeckung - und bieten so einen besseren Einblick als je zuvor in die Leistung

und Zusammensetzung der Fachzeitschriften des Verlags.