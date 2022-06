teamLab Phenomena Abu Dhabi als neue Heimat der Welt für "unendliche Neugier" im Saadiyat-Kulturbezirk enthüllt

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Eine

multisensorische, immersive Erkundung von experimentellen Kunstwerken des

internationalen Kunstkollektivs teamLab



Die jüngste Bereicherung des Saadiyat Cultural District baut auf Abu Dhabis Ruf

als Kulturhauptstadt auf, die einzigartige und inspirierende Erfahrungen bietet,

die Kreativität und Innovation fördern





Ein neuer Kunstraum mit einer architektonischen Vision und fesselndenKunstwerken, die auf dem originellen Konzept der Umweltphänomene von teamLabbasierenDer Bau des neuen Kulturangebots wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossenseinAbu Dhabi hat das Konzept des teamLab Phenomena Abu Dhabi enthüllt - einmultisensorisches Kunsterlebnis, das ein "Zuhause für unendliche Neugier" seinwird und originelle und sich ständig verändernde künstlerische Erfahrungenbietet, die einzigartig in Abu Dhabi sind.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9062051-teamlab-phenomena-abu-dhabi-revealed-worlds-new-home-infinite-curiosity/teamLab Phenomena Abu Dhabi verspricht ein immersiver, inspirierender Raum zuwerden, in dem die Überschneidung von Kunst und Technologie Neugier,Vorstellungskraft und Kreativität bei allen Besuchern wecken wird. DieFertigstellung ist für 2024 geplant, und es ist das neueste Angebot des SaadiyatCultural District. Das 17.000 Quadratmeter (BGF) große Gebäude des teamLabPhenomena Abu Dhabi wurde mit beispiellosen, einzigartigen Installationenkonzipiert, die nur in Abu Dhabi zu finden sein werden und in einemumfangreichen Experimentierprozess entstanden sind.Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat sich mitMiral, dem führenden Anbieter von Reisezielen und Erlebnissen im Emirat,zusammengetan, um das Konzept, die Architektur und die Einrichtungen zukonzipieren, zusammen mit teamLab, dem weltweit anerkannten, interdisziplinärenKunstkollektiv aus Tokio, das für seine einzigartige künstlerische Visionbekannt ist.Zur Stärkung der Position Abu Dhabis als führendes Kulturzentrum wird dasteamLab Phenomena Abu Dhabi neben dem Louvre Abu Dhabi, dem Guggenheim Abu Dhabiund anderen bedeutenden Wahrzeichen des Saadiyat-Kulturbezirks stehen und daskreative Angebot der Region bereichern, indem es eine Brücke zwischenGeschichte, Kultur und Kreativität schlägt und die Besucher in ein innovativesKunsterlebnis eintauchen lässt.Die Besucher sind eingeladen, ihren Geist zu öffnen und sich auf eine Reise