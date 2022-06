DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,4

Kursziel alt: 1,55

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 155 auf 140 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal sollte für die meisten Airlines profitabel verlaufen und das dritte noch wesentlich mehr, aber 2023 dürfte stark enttäuschen im Vergleich mit den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.