Clean Logistics feiert Weltpremiere des Wasserstoff Zero Emission Trucks "fyuriant", angetrieben von REFIRE Brennstoffzellensystemen

- Erster Zero Emission Truck von Clean Logistics vorgestellt

- Meilenstein der Partnerschaft zwischen Clean Logistics und REFIRE, die

gemeinsam die Dekarbonisierung des EU-Straßengüterverkehrs vorantreiben

- Clean Logistics erweitert die Produktionsanlagen, um die wachsende Nachfrage

zu befriedigen, unterstützt durch REFIRE at-scale manufacturing

- Brennstoffzelle schlägt Diesel im weltweit ersten Kopf-an-Kopf-Drag-Race für

Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) hat auf dem Flugplatz Stade in

Niedersachsen kürzlich seinen ersten wasserstoffbetriebenen Null-Emissions-Lkw

Das Serienmodell wird von zwei 120 kW PRISMA-Brennstoffzellensystemenangetrieben, die von Shanghai REFIRE Technology Ltd. (REFIRE) entwickelt wurdenund unter allen Fahrbedingungen eine klassenbeste Leistung bieten.Der fyuriant stellt einen Meilenstein für die beiden Unternehmen dar. Damitwurde heute eine neue Ära des umweltfreundlichen Straßengüterverkehrseingeleitet.Die Markteinführung des wasserstoffbetriebenen Lkw folgt auf die Einführung desersten ähnlich umgerüsteten Busses in Europa ( pyuron) im Sommer 2021 durchClean Logistics, der ebenfalls mit dem PRISMA-Brennstoffzellensystem von REFIREbetrieben wird.Clean Logistics und REFIRE haben gemeinsam gezeigt, dass der Ersatz derherkömmlichen Dieselantriebe in bestehenden Fahrzeugen durchBrennstoffzellensysteme und Elektromotoren ein gangbarer Weg zurDekarbonisierung des gewerblichen Verkehrs ist, vom Nahverkehr bis zumSchwerlastverkehr.Während OEM-Lkw-Hersteller in der Regel mehrere Jahre benötigen, um ein neuesModell zu entwickeln und zu produzieren, stellt fyuriant eine sofortige, saubereAlternative zum Diesel dar - etwas, das Deutschland und die Europäische Union zubeschleunigen hoffen.Der neue Lkw von Clean Logistics ist mit vielen technischen Innovationenausgestattet. Die bordeigenen Kraftstofftanks können bis zu 43 kg komprimiertenWasserstoff aufnehmen, was eine Reichweite von über 400 km und eineBetankungszeit von weniger als 15 Minuten ermöglicht. Der von denPRISMA-Brennstoffzellensystemen erzeugte Strom wird an Radnaben-Elektromotorengeliefert, die ein maximales Drehmoment von 17.000 Nm liefern.Die beeindruckende Leistung und Beschleunigung wurde in einer Weltpremieregezeigt, als der neue Lkw in einer Serie von 6 Drag-Races gegen einen Diesel-Lkwmit identischem Fahrgestell antrat. fyuriant erreichte die Ziellinie auf derStart- und Landebahn des Flugplatzes Stade in jedem Rennen als Erster, auch bei