GOLDMAN SACHS stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: CREDIT SUISSE GROUP AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,7

Kursziel alt: 7,7

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,7 Franken belassen. Auf der Veranstaltung habe die Schweizer Bank ihre Mittelfristziele für eine Zukunft mit ausgewogenerer Geschäftsentwicklung und gestiegener Risikobereitschaft der Kunden präsentiert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aktuell sei das Aktivitätsniveau jedoch noch niedrig, und insbesondere der Geschäftsmix im Investmentbanking wirke sich negativ auf die Gruppe aus./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 15:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.