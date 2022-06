Schweizer BKW nimmt neues Netzleitsystem PSIcontrol 4.9 in Betrieb / Modernste Technik und Funktionen zur Analyse und Behebung von Störungen

Berlin (ots) - Im Rahmen einer umfangreichen Erneuerung hat der Schweizer

Verteilnetzbetreiber BKW Power Grid das seit 2009 eingesetzte Netzleitsystem

PSIcontrol erneuert und planmäßig in Betrieb genommen. Das zukunftsweisende, auf

der Version 4.9 basierende System, bietet innovative Funktionen, unter anderem

im Bereich der Störungsanalyse.



Damit können die Ursachen einer Unterbrechung noch schneller identifiziert und

die Stromversorgung wiederhergestellt werden. Das redundant aufgesetzte System

eignet sich zudem als Plattform, um erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder

Wind in das Netz zu integrieren und so den Herausforderungen der Energiewende zu

begegnen.