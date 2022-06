Grundsteinlegung für die neue Zentrale von Home Instead (FOTO)

Köln (ots) - Im Herbst 2023 wird Home Instead mit seiner Firmenzentrale von Köln

in das neue klimafreundliche Quartier NEOBEL in Frechen umziehen. Das Quartier

umfasst unterschiedliche Gewerbe- und Wohnnutzungen. Am 28. Juni fand die

symbolische Grundsteinlegung mit 120 Gästen aus der Bauwirtschaft, den

zukünftigen Mietern und Vertretern der lokalen Politik statt. Im zweiten

Bauabschnitt wird Home Instead mit den Projektentwicklern und Bauherren auch ein

Silver Co-Living Konzept realisieren.



Der bisherige Standort der Home Instead Zentrale genügt den heutigen

Arbeitsanforderungen nicht mehr. Zudem kann aufgrund der alten Bausubstanz keine

klimafreundliche Kühlung bzw. Beheizung stattfinden. "Daher haben wir uns

entschlossen, in das neue Quartier in Frechen umzuziehen. Dort werden wir alle

Abteilungen und Tochterunternehmen an einem Ort vereinen", so Jörg Veil,

geschäftsführender Gesellschafter von Home Instead.