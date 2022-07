Die gestrige Stimmung am deutschen Aktienmarkt war wieder einmal sehr schlecht. Die Marktteilnehmer sind im Begriff, eine drohende wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau einzupreisen. Für die Bewertung des Immobilienbestands von Vonovia heißt dies nichts Gutes. Wenig hilfreich ist es auch, dass die SPD-Linke eine Verstaatlichung von Immobilienkonzernen fordert, um die Mieter vor einer inflationsbedingten Mieterhöhung zu schützen. Noch bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 5. Mai 2022 beruhigte der Vonovia CEO Rolf Buch die Aktionäre, indem er darlegte, dass der Wohnungsmarkt leergefegt sei. Mittlerweile ist der Immobilienmarkt aber weiter abgekühlt, wobei schließlich die Unsicherheit auch zu einem deutlichen Nachfragerückgang führen könnte.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Vonovia hat das Tief vom coronabedingten Abverkauf am 19. März 2020 bei 31,02 Euro aktuell mit einem Kurs von rund 29,40 Euro unterschritten. Damals hat sich der Kurs sehr schnell erholt und am 3. September 2020 ein All Time High bei 54,58 Euro ausgebildet. In der darauf folgenden Seitwärtsentwicklung wurde am 23. August 2021 knapp ein neues All Time High bei 54,61 markiert. Es folgte eine leichte Kurserosion, die Anfang Februar 2022 in einen rasanten Down-Trend einmündete. Der Trend ist aktuell noch intakt, wobei der gestrige Handelstag mit einem Minus von 3,89 Prozent den Kursverlauf an die untere Begrenzung des Trends geführt hat. Vom All Time High am 23. August 2021 hat sich der Kurs mit minus 46 Prozent nahezu halbiert. In einem möglichen Szenario sollte der Pessimismus der Marktteilnehmer mittelfristig noch anhalten und für Risiko beim Aktienkurs vom Vonovia sorgen.