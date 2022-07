Aurania gibt Ernennung von Thomas Ullrich in den Vorstand und das Ausscheiden des CFO bekannt

Toronto, Ontario, 5. Juli 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt die Ernennung von Herrn Thomas Ullrich zum Mitglied des Board of Directors bekannt. Das Unternehmen gibt außerdem das Ausscheiden von Herrn Tony Wood, Chief Financial Officer, bekannt. Tony Wood hat sich bereit erklärt, den neuen CFO von Aurania, der in Kürze bekannt gegeben wird, übergangsweise auf Vertragsbasis zu unterstützen.

Herr Ullrich verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Geowissenschaften. Er ist seit 2016 CEO und Direktor von Aston Bay. Davor war Herr Ullrich Chefgeologe für Nordamerika bei Antofagasta Minerals plc. Er untersuchte das Kupferpotenzial der Region durch umfangreiche Grundstücksbewertungen und das Management von Bohrprogrammen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Vor seiner Tätigkeit bei Antofagasta war er leitender Geologe bei Almaden Minerals, wo er das Bohrprogramm für die Entdeckung der Ag-Au-Lagerstätte Ixtaca in Mexiko durch das Team leitete. Herr Ullrich baute auch das Ar-Ar-Geochron-Labor an der University of British Columbia auf und untersuchte während seiner Zeit an der Queen's University die Candelaria Cu-Au-Mine in Chile. Herr Ullrich ist auch Mitglied des Technical Advisory Board von American West Metals Limited.

Der Chairman, President und CEO von Aurania kommentierte: "Wir freuen uns, dass Tom unserem Board als unabhängiger Director beitritt. Er bringt eine Fülle an technischer Erfahrung in unser Unternehmen ein und verfügt über bedeutende Erfahrungen auf Führungsebene sowohl bei großen als auch bei kleinen Unternehmen in der Metall- und Bergbauindustrie. Wir begrüßen seine Aufnahme in unser Board.

Ich möchte auch Tony Wood meinen Dank für sein Engagement und seine Beiträge zum Unternehmen in den vergangenen drei Jahren aussprechen, insbesondere für seine umsichtige Finanzverwaltung während der mehr als zwei Jahre andauernden COVID-19-Pandemie. Wir wünschen Tony viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen".

In Verbindung mit der oben erwähnten Ernennung und gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährte das Board of Directors insgesamt bis zu 1.415.000 Aktienoptionen an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von 0,84 C$, können fünf Jahre lang ausgeübt werden und werden in drei gleichen jährlichen Raten ab dem Zeitpunkt der Gewährung unverfallbar. Unabhängige Direktoren haben sich bereit erklärt, ihre gesamten Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für den Sechsmonatszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 21. Dezember 2022 zu erhalten.