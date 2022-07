Netflix-Serie 'Stranger Things' feiert eine Milliarde Streamingstunden

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die vierte Staffel der Netflix - Erfolgsserie "Stranger Things" hat eine Rekordmarke geknackt. Seit der Veröffentlichung auf der Streamingplattform bringt es die Staffel auf 1,15 Milliarden Sehstunden. Das teilte der Streaminganbieter am Dienstag (Ortszeit) mit. Die vierte Staffel der Mysteryserie sei damit nun die erfolgreichste englischsprachige Serie auf Netflix.

Mehr als 301 Millionen Streamingstunden sammelte die Staffel demnach allein in der vergangenen Woche, in der die letzten beiden Folgen veröffentlicht wurden. In 93 Ländern sei die Serie unter den Netflix-Top-10 gewesen. Der erste Teil der vierten Staffel war bereits Ende Mai erschienen.