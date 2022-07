Govee verstärkt Ihre Gaming Station mit Razer Chroma RGB(TM)

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Govee, ein weltweit führender Anbieter von

RGBIC-Technologie, und Razer, die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer,

haben sich zusammengetan, um die smarten Lichter von Govee

(https://eu.govee.com/pages/razer-govee) mit Razer Chroma RGB zu kombinieren.

Govee- und Razer-User können ein immersives 360 Spielerlebnis genießen, während

sie Spiele spielen, die mit Chroma kompatibel sind.



Mit dieser Kombination können Gamer ihre Govee Smart Lichter mit dem Razer

Chroma RGB-System synchronisieren und immersive Lichteffekte genießen, die das

Spielerlebnis verbessern. Wenn Spieler den Gamingmodus aktivieren, verwenden

Chroma und dessen Bibliothek kompatibler Spiele das interaktive

Beleuchtungssystem, um auf verschiedene Aktionen während des Spielens zu

reagieren. Govee Smart Lichter verbessern die Ästhetik jedes Gaming Raums, und

erschaffen hierdurch eine offene Welt die Gaming auf das nächste Level bringt.





"Wir sind begeistert über unsere Zusammenarbeit mit Razer und können es kaumerwarten allen Spielern dieses 360° Gaming System mit einem immersivenSpielerlebnis der nächsten Generation vorzustellen", sagt Govee Gründer und CEOEric Wu.Govees erster Schwung Razer Chroma-fähiger Produkten(https://eu.govee.com/pages/razer-govee) beginnt mit den beliebten Govee GlideHexa Lichtpanels, Glide Wandleuchte, Neon Seillichtern und RGBIC LEDLichtstreifen. Weitere Govee Produkte werden zukünftig in das Razer Chroma RGBSystem integriert.Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Spieler loslegen und dieultimative Battlestation entfesseln. Darüber hinaus können Gamer den auf Musikreagierenden Modus und voreingestellte Szenen in der Govee Home App genießen unddas gesamte Zuhause mit diesen coolen RGBIC-Lichteffekten erfreuen.ÜBER GOVEESeit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsproduktefür Verbraucher aus der ganzen Welt. Wir verpflichten uns, die höchstenQualitätsstandards für unsere Smart Home Technologie einzuhalten.Die Govee Home App hat eine wachsende Community von über 10 Millionenregistrierten Benutzern. Wir haben auch positive Kritiken von vertrauenswürdigenPublikationen wie Make Use Of und Android Authority erhalten.Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Websitehttps://eu.govee.com/ÜBER RAZERRazer(TM) ist die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer.Das dreiköpfige Schlangenzeichen von Razer ist eines der bekanntesten Logos inden globalen Gaming- und E-Sport-Communities. Mit einer Fangemeinde, die sichüber alle Kontinente erstreckt, hat das Unternehmen das weltweit größteGamer-fokussierte Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungenentwickelt und aufgebaut.Die preisgekrönte Hardware von Razer umfasst leistungsstarkeGaming-Peripheriegeräte und die Blade Gaming Laptops.Die Softwareplattform von Razer mit über 175 Millionen Benutzern umfasst RazerSynapse (eine Plattform für das Internet der Dinge), Razer Chroma RGB (einproprietäres RGB-Beleuchtungstechnologiesystem, das Tausende von Geräten undHunderte von Spielen/Apps unterstützt) und Razer Cortex (ein Spieloptimierer undLauncher).Razer bietet auch Zahlungsdienste für Gamer, Jugendliche, Millennials und Gen Zan. Razer Gold ist einer der weltweit größten Zahlungsdienste für Spiele, undRazer Fintech bietet Fintech-Dienste in Schwellenländern an.Razer wurde 2005 gegründet und hat zwei Hauptsitze in Irvine (Kalifornien) undSingapur sowie regionale Hauptsitze in Hamburg und Shanghai. Razer hat weltweit19 Niederlassungen und gilt als führende Marke für Gamer in den USA, Europa undChina.