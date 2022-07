Bereits vor Kriegsbeginn in der Ukraine befanden sich Energieträger in einem äußerst dynamischen Aufwärtstrend, der sich in diesem Fall bei WTI seit April 2020 beschreiben lässt. Nach einem kurzen Schockmoment beim Kriegsausbruch konnte infolgedessen der Widerstandsbereich um 72,98 US-Dollar überwunden werden und führte geradewegs auf 129,42 US-Dollar und somit die Verlaufshochs aus 2013 von 112,21 US-Dollar kurzzeitig aufwärts. Höhere Notierungen konnten allerdings nicht mehr durchgesetzt werden, auch scheint ein nachhaltiger Ausbruch über die Hochs aus 2013 nicht zu gelingen, wie die jüngste Kursentwicklung und die dazugehörigen Abschläge beweisen. Allerdings nährt sich WTI nun auch einer äußerst wichtigen Unterstützung aus dem Frühjahr dieses Jahres um 95,34 US-Dollar an, die gewisse Long-Chancen im Rahmen eines Pullbacks bietet.

Wirtschaftsdaten besser als erwartet

Allmählich scheinen sich die düsteren Nachrichten zu verziehen, für WTI brachte dies jedoch im aktuellen Abwärtstrend noch keine signifikante Verbesserung. Nichtsdestotrotz gilt der Unterstützungsbereich aus dem Frühjahr dieses Jahres um 95,34 US-Dollar als eine potenzielle Kaufgelegenheit im Rahmen eines Pullbacks und könnte für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden, sofern sich in diesem Bereich klare Umkehrsignale ergeben. Knapp darunter verläuft auch schon der 200-Tage-Durchschnitt und wirkt zusätzlich stabilisierend. Zugewinne an die Verlaufstiefs aus Ende Juni um 101,56 und darüber an den 50-Tage-Durchschnitt um 109,37 US-Dollar wären technisch möglich. Ein Bruch des EMA 200 würde dagegen weitere Abwärtsrisiken in Richtung 85,39 US-Dollar bei WTI befeuern.