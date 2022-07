Sechs Stadtwerke im Kopf-an-Kopf-Rennen um den STADTWERKE AWARD 2022 / Stadtwerk am See, die Stadtwerke aus Iserlohn, Kiel, Saarlouis, Staßfurt und Wunsiedel sind für den STADTWERKE AWARD nominiert (FOTO)

Aachen, Berlin (ots) - 34 Stadtwerke und kommunale Unternehmen aus Deutschland

und Österreich haben sich für den STADTWERKE AWARD 2022 beworben. Die

Experten-Jury hat sechs Projekte für die Finalrunde nominiert. Über die Gewinner

der begehrten Auszeichnung der Stadtwerke-Kooperation Trianel, des Verbandes

Kommunaler Unternehmen (VKU) und der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK)

entscheiden nun die Leser der ZfK. 2022 gehen ins Rennen:



- STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG,

- Stadtwerke Iserlohn GmbH,

- Stadtwerke Kiel GmbH,

- Stadtwerke Saarlouis GmbH,

- Stadtwerke Staßfurt GmbH,

- SWW Wunsiedel GmbH.