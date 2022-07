Anlass der Studie: Managementinterview

Analyst: Julien Desrosiers, Felix Haugg



Advanced Blockchain AG, ist ein agiler Venture Builder und Investor im Blockchain-Ökosystem. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Team von Entwicklern, Forschern, Wirtschaftsprüfern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Gestaltung der Zukunft unseres Internets - genannt 'Web3' - widmen.



Das Unternehmen kündigte wichtige strategische Anpassungen im Management- Team der Advanced Blockchain AG an, um sich auf die nächste Wachstumsphase mit einem schlankeren Management-Team vorzubereiten, dass ab dem 31. August von Simon Telian geleitet wird.



GBC AG: Herr Geike, können Sie uns die Gründe erklären, die Advanced Blockchain AG zu verlassen und andere Projekte zu verfolgen? Haben diese neuen Projekte etwas mit der Advanced Blockchain AG zu tun?

Michael Geike (scheidender CEO): Ich bin Teil der Advanced Blockchain AG, seit ich das Unternehmen 2017 mitgegründet habe, und während dieser Zeit lag mein Fokus immer auf dem Wachstum des Unternehmens, um unsere Mission zu erfüllen. Ich möchte mich bei meinem gesamten Team dafür bedanken, wie weit wir als Kollektiv gekommen sind. Mit all den Möglichkeiten, die der aktuelle Markt bietet, ist es für mich jedoch der richtige Zeitpunkt, neue unternehmerische Herausforderungen zu suchen und das Unternehmen an Simon zu übergeben. Er hat sich über mehrere Jahre in unserer Gruppe als kompetenter Kandidat für die Leitung des Unternehmens bewährt.

GBC AG: Werden Sie nach Ihrem Ausscheiden am 31. August noch eine Rolle bei der Advanced Blockchain AG spielen?



Michael Geike: Ja - ich werde dem Ökosystem der Advanced Blockchain AG eng verbunden bleiben. Ich habe in den letzten Jahren alles gegeben, um das Unternehmen von Grund auf aufzubauen. Da ist es natürlich nachvollziehbar, dass ich die Vision des Unternehmens, die digitale Infrastruktur der Zukunft aufzubauen, weiterhin eng unterstützen möchte. Nach meinem Ausstieg werde ich Simon vor allem in seinen ersten Wochen als CEO anleiten, zusammen mit Florian Reike und unseren beiden neuen Aufsichtsräten.