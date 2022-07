NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend hohe Verbraucherpreise haben am Mittwoch die Stimmung an den US-Börsen weiter verdüstert. Die wichtigsten Aktienindizes weiteten ihre jüngsten Verluste aus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,01 Prozent auf 30 668,85 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,79 Prozent auf 3788,64 Zähler nach unten. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,62 Prozent auf 11 672,73 Punkte.