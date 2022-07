Das in Israel ansässige Pharmaunternehmen hat jüngst bedeutende Erfolge verzeichnet. Zudem ist eine neue Person ins Team aufgenommen worden, um die Entwicklung und Validierung der Liposomen-Plattform-Technologie (LPT) voranzubringen. Lassen Sie uns jetzt schauen, was InnoCan Pharma ein Stück näher an den Erfolg bringt und wer unterstützend hinzugekommen ist.

Weiterlesen...