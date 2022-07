KfW IPEX-Bank beteiligt sich an 1,5 Mrd.-Refinanzierung für Eurofiber Frankfurt am Main (ots) -



- Unterstützung des Glasfaserausbaus in Europa

- Nachhaltigkeitsorientierte Finanzierung



Die KfW IPEX-Bank hat zusammen mit einem Konsortium an Underwritern und Kreditgebern die Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten von Eurofiber sowie die Finanzierung des Ausbaus und der Betriebsmittel in Höhe von insgesamt 1,5 Mrd. EUR strukturiert und bereitgestellt. Die KfW IPEX-Bank agierte in der Transaktion als Mandated Lead Arranger. Die Fazilitäten unterstützen den weiteren Glasfasernetzausbau von Eurofiber in ganz Europa und beinhalten Nachhaltigkeitsanreize in Übereinstimmung mit dem Nachhaltigkeitsprogramm von Eurofiber. Dieses umfasst Maßnahmen, die bis 2025 zu einer 50%-igen CO2-Reduzierung führen werden, um das Ziel des Unternehmens, bis 2030 zu 100% klimasicher zu sein, zu unterstützen.