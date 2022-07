Florian Sondershausen Zuverlässig in Kryptowährungen investieren ohne hohes Risiko (FOTO)

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist der Gründer und Geschäftsführer der

Sondershausen Media GmbH. Als Experte für Kryptowährungen unterstützt er seine

Kunden im Rahmen eines Schritt-für-Schritt-Ausbildungsprogramms dabei, ohne

hohes Risiko am Kryptomarkt zu investieren. Gemeinsam mit seinem Team

veranschaulicht er, wie es Menschen gelingt, sich online ein Vermögen

aufzubauen, dieses eigenständig zu verwalten und dabei beträchtliche Gewinne zu

erzielen.



Seit der Wiedervereinigung sind die Preise in Deutschland nicht mehr so schnell

angestiegen: Die Inflation macht alles teurer - und entwertet den Euro. Da

verwundert es nicht, dass viele Menschen Angst haben, durch Negativzinsen ihr

Erspartes zu verlieren. Investments in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum

werden in diesen schwierigen Zeiten vielerorts als sicherer Hafen gegen

Inflationsschübe angepriesen. Das digitale Äquivalent zu Gold sollen sie sein,

denn auch sie gelten als immun gegen die Inflation klassischer Währungen.

"Kryptowährungen liegen im Trend", weiß auch Florian Sondershausen, Gründer und

Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. Als Experte für Kryptowährungen

ist auch er der Meinung, dass Bitcoin und Co. sich langfristig betrachtet als

gewinnbringende Geldanlage eignen - Inflationsschutz inklusive.