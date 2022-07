Fosun International und ICBC Shanghai Filiale schließen eine strategische Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Förderung der Entwicklung der Privatwirtschaft

SHANGHAI, China, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 19. Juli 2022 fand in der ICBC Shanghai Filiale die Unterzeichnung der strategischen Kooperationsvereinbarung zwischen Fosun International GmbH und Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Shanghai Filiale statt. ICBC und Fosun werden eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Hochtechnologie, fortschrittliche Fertigung, Biopharmazie, „Glücksindustrie" und anderen Bereichen eingehen, um die Entwicklung zu fördern.

Fu Jie, Präsident der ICBC Shanghai Filiale und Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, nahmen per Videokonferenz an der Unterzeichnungszeremonie teil. Im Namen der beiden Parteien unterzeichneten Zhang Houlin, Senior Vize-Präsident und Co-CFO von Fosun International, und Wang Rui, Vize-Präsident der ICBC Shanghai Filiale, formell die umfassende strategische Kooperationsvereinbarung. Fu Jie, Guo Guangchang, Zhang Xiaoqi, Vize-Präsident der ICBC Shanghai Filiale, und Wang Qunbin, Co-Vorsitzender von Fosun International waren als Zeugen anwesend. Wang Qunbin hielt eine Rede bei der Unterzeichnung, und Gong Ping, der Exekutive-Geschäftsführer und CFO von Fosun International, nahm online an dem Treffen teil.