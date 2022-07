Turmalina ernennt neuen CEO und bereitet sich auf Bohrungen bei Chanape vor

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 21. Juli 2022 – Turmalina Metals Corp. („Turmalina“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: TBX – WKN: A2PVJL – OTCQX: TBXXF) ) freut sich, die Ernennung von Mr. James Rogers zum Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens mit Wirkung vom 20. Juli 2022 bekannt zu geben.

James Rogers ist ein erfahrener Bergbauexperte, der in den letzten 13 Jahren an Projekten in Nord- und Südamerika, Europa und Afrika gearbeitet und diese entwickelt hat.

Er ist der Leiter von Longford Exploration Services und hat in dieser Funktion mehrere große Explorations- und Bohrprogramme für eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Explorationsunternehmen durchgeführt.

Herr Rogers hat eine Erfolgsbilanz in den Bereichen M+A, Marketing und Kapitalbeschaffung. Seit 2017 haben Herr Rogers und seine Teams mehr als 90 Ressourcengrundstücke identifiziert und an öffentliche und private Unternehmen verkauft. Diese Projekte wurden größtenteils durch eine gezielte Gebietsauswahl aus großen Datenbanken und unter Verwendung einer Reihe von GIS-, 3D-Software- und Fernerkundungslösungen generiert.

Herr Rogers wird die Nachfolge von Dr. Rohan Wolfe antreten, der in die Rolle des technischen Beraters wechselt, wo er weiterhin die Explorationsbemühungen von Turmalina unterstützen wird.

Herr Bryan Slusarchuk, Präsident und Direktor, erklärt:

"Unter Rohans Leitung hat sich das Unternehmen von der Gründung und Börsennotierung bis hin zum Besitz eines aufregenden Portfolios an hochgradigen Kupfer-Gold-Silber-Vermögenswerten in Argentinien und Peru entwickelt. Nach 5 Jahren an der Spitze des Unternehmens wird Rohan zum technischen Berater wechseln, wo wir seine Fähigkeiten und sein Wissen weiterhin nutzen werden, um unser Portfolio zu entwickeln und gleichzeitig Kontinuität und Wachstum unserer Wissensbasis zu gewährleisten. Ich möchte Rohan für seine harte Arbeit und sein Engagement in den vergangenen Jahren danken, und wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit mit ihm.