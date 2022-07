Tesla, Nvidia , Biontech – die Wende?

Die gute Nachricht zuerst: Das Chance-Risiko-Verhältnis für Aktien ist zum Start des zweiten Halbjahrs 2022 ein deutlich besseres als zum Start der ersten Hälfte 2022. Risiken sind eingepreist und anders als zur Jahreswende muss man nur noch diskutieren, ob sie zur Genüge in den Kursen drin sind. Und selbst wenn der DAX noch beispielsweise bei 11.000 Zähler durchgereicht wird, so ist eine lange Wegstrecke nach unten schon absolviert.

2022 war bislang auch in unserem Börsendienst herausfordernd. Wir konnten jedoch Verluste durch gezielte Absicherungstrategien begrenzen. Um uns kennen zu lernen, haben wir uns eine kleine Aktion überlegt. Derzeit kann man für 9 Euro im Nahverkehr fahren, also bieten wir unseren Service auch für 9 Euro testweise im ersten Monat an. Hier geht’s zum Abo und mit dem Rabattcode ”9euro” zahlt ihr im ersten Monat nur 9 Euro für das Standart-Abo.

Unser Angebot in der Übersicht:

INVESTING - hier

Spekulativ - hier

WEEKLY - hier

Markenwert - hier

Durchkommen 2022

Die beiden Hauptportfolios bei Feingold Research weisen in diesem Jahr ein kleines Minus von rund 3 Prozent aus und auch viele Fondsmanager, die in den vergangenen Jahren leichtes Spiel hatten, beißen sich an den Aktienmärkten gegenwärtig die Zähne aus. „Durchkommen ohne große Blessuren – das ist Königsdisziplin der Geldanlage 2022“, findet Jürgen Molnar als Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. Nicht alle Anleger sind so nüchtern und entspannt. Dies zeigen die Börsenbriefe in den USA, die sich so pessimistisch zeigen wie lange nicht und dies unterstreichen auch die Performances großer und vermeintlicher Gurus der letzten Jahre. Nicht wenige, die im Höhenflug seit Corona deutlich zweistellig im Plus lagen, büßten in den ersten sechs Monaten zwischen 30 bis sogar 60 Prozent ihrer Performance ein.

Aufstellung muss stimmen

Bei der Geldanlage zeigt sich in Jahren wie diesen die alte Weisheit aus der Fußball-Bundesliga: Der Sturm gewinnt Spiele, doch die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und eine gute Abwehr braucht man, um schwache Phasen in DAX oder Nasdaq zu überstehen. Dabei zeigt sich, dass gerade jetzt die oft missverstandenen Derivate eine prima Rolle spielen können. So konnte man sein Depot im ersten Halbjahr dank rechtzeitig gekaufter Put-Optionsscheine, dank sinnvoll und damit absichernd eingeplanter Inline-Optionsscheine und dank klassischem Hedging mit Turbos krisenfest gestalten. Den wenigsten dürfte es gelungen sein, die ersten Monate des Jahres satt im Plus zu beenden.

Relativ am Ball bleiben

„Am Aktienmarkt ist die Relative Performance aber eine wichtige Messgröße“, gibt Stefan Riße, Anlageexperte der Fondsgesellschaft Acatis, zu bedenken. Nach sechs Monaten mit Kursverlusten von mehr als 30 Prozent an der Nasdaq und deutlich über 20 Prozent bei DAX und S&P 500 ist ein kleines Minuszeichen im privaten Portfolio aller Ehren wert. Und eines sollte man für das zweite Halbjahr im Hinterkopf haben: Niemand bekommt Aktien dann billig, wenn die Stimmung wieder prächtig ist. Wer langfristig gut abschneiden will, der muss so langsam aber sicher einen Gang höher schalten. Denn weder 2009 noch 2020 warteten die Börsen mit ihrer Erholung bis die Rezession vorüber war. Aktien steigen schon dann, wenn die Not am größten ist.