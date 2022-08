Progressus gibt Update zu exklusivem geistigen Eigentum im Bereich sauberer Technologien und Chancen im Milliarden-Dollar-Wasserstoffmarkt wachsen weiter

- Es wird erwartet, dass der globale Markt für grünen Wasserstoff bis 2030(4) ein Volumen von US$ 72 Milliarden erreichen wird, wobei zwischen 2021 und 2028 ein Wachstum von 54,7 % Compound Annual Growth Rate (CAGR) prognostiziert wird(3)

- Das geistige Eigentum des Advanced Electrolyzer-Systems (AES) von Progressus ermöglicht nachweislich Energiekosteneinsparungen von bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Elektrolyseur-Technologien.

- Mit seinem geistigen Eigentum an AES ist Progressus in der Lage, Wasserstoff aus gemischten Erdgasströmen zu extrahieren und zu produzieren, die in Projekten überall auf der Welt immer häufiger vorkommen.

- Seit 2020 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als zwei Dutzend Projekte zur Wasserstoffeinspeisung angekündigt.

- Große Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt wie SoCalGas, CenterPoint Energy, Enbridge, ATCO Gas, Snam SpA, Enagas S.A. und Open Grid Europe arbeiten aktiv an Projekten zur Einspeisung von Wasserstoff in ihre Erdgasnetze, um die Verfügbarkeit von grünem Strom zu erhöhen und die Energiesicherheit für die Zukunft zu gewährleisten.

Toronto, Kanada – 1. August 2022 – Progressus Clean Technologies Inc. („Progressus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update und Details zum exklusiven geistigen Eigentum des Unternehmens bekannt zu geben. Am 23. Juni 2022 unterzeichnete Progressus eine Absichtserklärung („LOI“) mit BioQuest Corp (OTC:BQST), durch die BioQuest bis zu 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Progressus erwerben wird.

Progressus besitzt die Rechte an dem exklusiven geistigen Eigentum, das die Extraktion verdünnter Mengen von Wasserstoff in hoher Reinheit aus einer Vielzahl verschiedener Gasströme – oft als „Syngas“ bezeichnet – ermöglicht. Dank der einzigartigen Zellkonstruktion, Fertigung und Membrantechnologie ist eine sauerstofffreie Elektrolyse mit branchenführenden Wirkungsgraden und einem verbesserten Sicherheitsprofil möglich.