CEO von Looking Glass Labs zur Teilnahme an exklusivem Web3-Summit eingeladen

Das Unternehmen ist auf dem Frontier Summit vertreten, der vom 9.-10. August in Vancouver, BC, stattfindet; dies ist für das Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, seine Wettbewerbsvorteile über das House of Kibaa zu präsentieren und potenziell mehrere neue Chancen für die Geschäftsentwicklung zu erschließen

Vancouver, British Columbia - 9. August 2022 - Looking Glass Labs Ltd. („LGL“ oder das „Unternehmen“) (NEO: NFTX) (OTC: LGSLF) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die Architektur von nicht-fungiblen Token („NFT“), immersive Metaverse-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und virtuelle Lizenzgebührenströme spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Dorian Banks, der Chief Executive Officer des Unternehmens, zur Teilnahme am Frontier Summit (der „Summit“) eingeladen wurde, der vom 9.-10. August 2022 in Vancouver, British Columbia, stattfindet. Der Summit ist als exklusive Veranstaltung geplant, die Gespräche über Zukunftstechnologien, das Metaverse und die Entwicklung des Web3 sowie die Zukunft der Weltwirtschaft bietet. Herr Banks hat die Möglichkeit, sich mit Gründern, Investoren und Führungskräften mit ähnlichen Aufgaben und Zielen zu vernetzen, die in Web3-Technologien und dem Internet verwurzelt sind.

Der erste Tag des Summit, der auf dem Neighborhood Patio des Bentall Centre in Vancouver stattfindet, sieht Branchentreffen mit Referenten und Führungskräften vor, die mit Spannung erwartet werden, unter anderem Amy Peck, CEO von EndeavorXR, Kate Wilson vom Vancouver Tech Journal und Lucas Wilson, CEO von Supersphere.1 Der zweite Tag des Summit bietet Branchentreffen unter der Führung von Shivam Kishore, dem Mitbegründer von Frontier Collective sowie Co-Lead von Digital Transformation and Sustainability der Vereinten Nationen, sowie von Ashley Smith von der Fame Lady Squad. Diese Meetings finden im Rosewood Hotel Georgia in Vancouver statt.1 Insgesamt ist der Summit darauf ausgelegt, Vernetzungen zu ermöglichen, Chancen auszuloten und letztlich Zukunftstechnologien zum Einsatz zu bringen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Auf die Teilnehmer wartet außerdem Networking mit Investoren und ein Erfahrungsaustausch oben auf der Sea to Sky Gondola.2 Weitere Informationen über den Summit finden Sie auf der Website unter https://www.frontiersummit.xyz/.