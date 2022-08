Bereits vor Ausbruch der kriegerischen Auseinandersetzung im Frühjahr dieses Jahres in der Ukraine tendierte der Soja-Future aufwärts und begab sich von 1.181 auf 1.760 US-Cents aufwärts. Bis Sommer dieses Jahres tendierte der Agrarrohstoff grob seitwärts und stützte sich um 1.575 US-Cents ab. Im Juni brachen die Notierungen schließlich in sich zusammen und fielen in den Supportbereich aus Sommer letzten Jahres um 1.305 US-Cents zurück. Seit Juli läuft in diesem Bereich nun eine volatile Stabilisierungsphase, die aus technischer Sicht sehr stark an eine klassische W-Formation und damit potenzielle Trendwende erinnert.

Triggerniveau 1.473 US-Cents

Die Handelsspanne zwischen 1.305 und 1.473 US-Cents auf der Oberseite ist zunächst als neutral zu bewerten, ein Ausbruch über das Triggerniveau um die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 könnte aber einen Abschluss der Bodenbildungsphase hervorrufen und Aufwärtspotenzial an 1.575 US-Cents erlauben freizusetzen. Um die im Juni gerissene Kurslücke zu schließen, wären darüber weitere Zugewinne an 1.690 US-Cents notwendig. Für beide Szenarien ergeben sich gute Long-Chancen, sofern das favorisierte Szenario in dieser Form eintritt. Eine Auflösung der Bodenbildungsphase auf der Unterseite würde unweigerlich Abwärtspotenzial an die Verlaufstiefs aus Ende 2021 um 1.181 US-Cents hervorbringen.