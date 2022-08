BERNSTEIN RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einer Veranstaltung von Bayer zur Agrarsparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Dank seiner Forschungsarbeit sollte der Konzern mit Blick auf das Saatgutangebot die Marktführerschaft auch in zehn Jahren und darüber hinaus noch haben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Saatgutpreise in der kommenden Anbausaison deutlich steigen. In einer weiteren Studie vom Wochenende sieht Zechmann zudem ein weiterhin gutes US-Agrarmarktumfeld und verwies dabei auf die jüngsten Daten des US-Landwirtschaftsministeriums zu Mais- und Sojalagerbeständen./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2022 / 22:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 04:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,40 % auf 54,60EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m