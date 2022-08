Proscenic kündigt Vorbestellung des neuen kabellosen Nass- und Trockensaugers WashVac F20 nach Indiegogo-Crowdfunding an

SHENZHEN, China, 15. August 2022 /PRNewswire/ -- Proscenic, eine globale Hausgerätemarke, kündigte im Anschluss an eine Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne die Möglichkeit zur Vorbestellung seines kabellosen Nass-Trockensaugers WashVac F20 vom 15. bis 31. August an. Das Angebot ist in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den USA auf der Proscenic-Website verfügbar.

Der WashVac F20 ist ein innovativer kabelloser Nass- und Trockensauger, der das Kehren, Wischen und Waschen in einem Schritt vereint und so die Reinigung von Hartböden vereinfacht. Er kann Flüssigkeiten aufsaugen und gleichzeitig Feststoffe aufbürsten – von Schmutz über schlammige Fußabdrücke und zerbrochene Eier bis hin zu verschütteten Lebensmitteln. Der F20 steht für die ehrgeizige Vision des Unternehmens, eine robuste, nutzerfreundliche Reinigungslösung in die Haushalte zu bringen.