Noch besser kamen die Zahlen von Walmart bei den Anlegern an, der Kurs stieg an der Dow-Spitze um 6,0 Prozent. Der Handelsriese übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und wurde auch mit Blick nach vorn etwas optimistischer. Aktien der Handelskette Target gewannen 2,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholungs-Rally haben sich die US-Börsen am Dienstag ohne klare Richtung präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street höher notierten, verzeichneten die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq größere Verluste. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Indizes.

