Keine Frage: der Hedgefondsmanager Ray Dalio beweist seit vielen Jahrzehnten ein gutes Händchen bei Investitionen. Das zeigte der Gründer von Bridgewater Associates und erklärter Zahlen-Enthusiast auch im ersten Halbjahr 2022: unterm Strich legte der von ihm gemanagte Pure Alpha II – Flaggschiff seiner Fondsreihe – um über 30 Prozent zu. Und das in einer Zeit, wo die Unsicherheit an den Handelsplätzen durch den Krieg in der Ukraine, die Corona- Problematik sowie steigende Preise und Zinsen, weltweit erhöht ist.

Ein paar Geheimnisse seines Erfolgs: Der 73-Jährige setzt auf Titel, die kaum miteinander korrelieren, hat Value- und spekulative Werte auf der Agenda, hält sein Portfolio durch anhaltende Käufe und Verkäufe in Bewegung und streut breit. Kein Wunder also, dass Dalio vielen auch als Erfinder des 'Allwetter-Portfolios' gilt. Dabei hat er auch Nischen-Sektoren im Blick.