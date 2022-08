PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Sorgen über weiter deutlich steigende Leitzinsen in den USA und Europa haben am Montag die europäischen Börsen schwer belastet. Der EuroStoxx 50 büßte am späten Vormittag 1,67 Prozent auf 3543,41 Punkte ein und sackte auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Der französische Cac 40 gab 1,72 Prozent auf 6166,29 Punkte ab. In Großbritannien dagegen wurde nicht gehandelt. Dort wird "Summer Bank Holiday" gefeiert.

In Jackson Hole hatten am Freitag zunächst klare Aussagen des US-Notenbankchefs zum weiteren geldpolitischen Vorgehen der Fed Druck in die Märkte gebracht. Hinzu kamen schließlich auch Sorge, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) im September stärker als bisher gedacht an der Zinsschraube drehen könnte.