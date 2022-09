Bei der Auswertung der ersten 67 Schürfproben von seinen Uran- und Thorium-REE-Explorationszielen nahe Kulyk Lake in Saskatchewan hat Searchlight Resources Inc. ( TSXV: SCLT; FRA:2CC2 ) auf Anhieb anomale Uran- und Thorium-REE-Werte an der Oberfläche bestätigen können, die zuvor nur bei Messungen aus der Luft festgestellt worden waren. Insbesondere konnte nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Uranziel im Süden und bei dem REE-Ziel im Norden mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein zusammenhängendes mineralisiertes Pegmatit-System handelt, das sich über eine Distanz von sechs Kilometern erstreckt!

Während die gemessenen Uranwerte auf dem granitischen Pegmatitrücken im Süden des Explorationsgebiets mit Werten von 0,067% (670 ppm) U3O8, und 0,054% (540 ppm) U3O8 in Schürfproben eher hinter den Erwartungen zurückblieben, lieferten die Thorium-REE Messungen entlang des Pegmatit-Schwarms im Norden des Explorationsfensters bedeutende Ergebnisse. Dort wurden 17 Proben entnommen und neue Vorkommen mit Werten von bis zu 1% TREO entdeckt Die besten Proben stammten von den nördlichsten Proben. Darunter 0,95 % (9.464 ppm) TREO, einschließlich 1.750 ppm Nd2O3, 524 ppm Pr2O3, 39,6 ppm Dy2O3 sowie 0,85% (8.495 ppm) TREO, einschließlich 1.563 ppm Nd2O3, 479 ppm Pr2O3, 53,4 ppm Dy2O3.

Stephen Wallace, CEO von Searchlight fasste zusammen: "In Anbetracht der großen Fläche, die von der Schürfung abgedeckt wird, sind wir mit der Qualität der ersten Ergebnisse aus einer begrenzten Anzahl von Proben zufrieden. Die Ergebnisse bestätigen das Konzept, radiometrische Thoriumdaten aus der Luft als Wegweiser für Seltene Erden zu verwenden und erhöhen das Potenzial der 6 Kilometer langen Seltene Erden-Suchzone auf der Nordseite des Kulyk Lake."

Zweite Explorationskampagne läuft seit Montag dieser Woche

Die Geologen, die jetzt zum zweiten Mal auf dem Projekt sind, haben den Auftrag systematisch weitere Schürfproben zu entnehmen. Sie werden bei der Erkundung erstmals kalibrierte mobile Metall-Ionen-Detektoren (MMI) einsetzen. Das zusätzliche Erkundungsgebiet deckt erstmals auch drei historische Uran- und Seltenerdvorkommen ab, die bei Schürfungen im Jahr 2010 entdeckt wurden. Sie liegen in der Mitte des sechs Kilometer langen Erkundungsgebiets und sind nur mit dem Kanu erreichbar, weshalb sie bei der ersten Erkundung nicht besucht wurden. Die historischen Uran-Werte liegen hier deutlich über den im Süden gemessenen Werten: so lieferte die historische Gesteinsprobe JBKJR027 eine Aufschlussprobe mit sichtbaren radioaktiven Oxiden. Die Analysen ergaben 6.750 ppm U (0,81 % U3O8), 2.280 ppm Th und 2.025 ppm TREE+Y. Eine weitere historische Gesteinsprobe JBKJR025 mit sichtbarem Th-Phosphat. ergab 171.000 ppm Th (17,1 %), 350 ppm U, 1.227 ppm TREE+Y. Die so genannte „Yellow Brick Road“, ein Pegmatit-Dyk-Schwarm mit einer exponierten Streichenlänge von mehr als 60 Metern mit anomalen Radioaktivitätswerten und sekundärer gelber Uranfärbung lieferte aus einem 2,3 m langen Graben 213 ppm U. Weitere mögliche Mineralisierungen dieser Probe wurden seinerzeit nicht analysiert

Fazit: Schon bei seiner ersten Erkundung am Boden hat Searchlight bestätigen können, dass es sich bei Kulyk Lake um ein großes zusammenhängendes System von Granit-Pegamatiten handelt, das an der Oberfläche wirtschaftlich interessante Uran- und insbesondere Thorium-REE-Werte aufweist Die Uranergebnisse waren gemischt. Der granitische Pegmatitrücken („Hot Ridge“) im Süden wies mit Ausnahme einer Stelle am äußersten südlichen Ende des Prospektionsgebiets keine wirtschaftlichen Uranwerte auf. Die Konsequenz daraus ist, dass weitere Schürfungen und Probenahmen im Norden und Süden durchgeführt werden sollen, anstatt detaillierte Untersuchungen im Hot Ridge-Gebiet vorzunehmen. Außerdem soll die 2,5 Kilometer lange Lücke zwischen den beiden Explorationsgebieten geschlossen und detailliert erkundet werden. Die Thorium-REE-Werte im nördlichen Teil des Explorationsfensters sind vielversprechend. Insgesamt steht Searchlight allerdings erst am Anfang seiner Erkundung. Die jetzt laufende Explorationskampagne soll die Grundlage für Bohrziele liefern, die evtl. im Winter gebohrt werden könnten.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Searchlight Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Searchlight Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.