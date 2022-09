"Die derzeitige Superblase zeichnet sich durch eine beispiellos gefährliche Mischung aus anlageübergreifender Überbewertung (mit Anleihen, Immobilien und Aktien, die allesamt stark überbewertet sind und nun rasch an Schwung verlieren), Rohstoffschock und der aggressiven Fed aus", zitiert CNBC Grantham am Mittwoch.

Grantham, Mitbegründer des Bostoner Vermögensverwalters Grantham Mayo van Otterloo, ist ein weithin bekannter Investor und Markthistoriker mit einer Erfolgsbilanz beim Erkennen von Marktblasen. Er sah den Bärenmarkt von 2008 und das Platzen der Dot-Com-Blase im Jahr 2000 voraus.

Der 83-Jährige sagte, dass Superblasen mehrere Phasen durchlaufen. Nach der Blasenbildung und einem Rückschlag wie in der ersten Jahreshälfte komme es in der Regel zu einer Bärenmarktrallye, bevor der Markt wirklich den Tiefpunkt erreiche.

Beim Tageshöchststand am 16. August hatte der S&P 500 58 Prozent seiner Verluste vom Juni-Tief wieder aufgeholt. Das Ausmaß des Bärenmarkt-Comebacks ähnele auf "unheimliche Weise" anderen historischen Superblasen in den Jahren 1929, 1973 und 2000, so Grantham. "Wir hatten neulich eine typische Bärenmarktrallye, und die Leute sagten: 'Oh, das ist ein neuer Bullenmarkt.' Das ist Unsinn“, zitiert Bloomberg den Investor.

Die nächste Abwärtsbewegung des Marktes werde wahrscheinlich durch sinkende Gewinnmargen angetrieben, so Grantham.

Im Mai, als der S&P 500 rund 20 Prozent unter seinem Allzeithoch lag, sagte Grantham, dass Aktien ihre Verluste mindestens verdoppeln würden. "Wenn sich die Geschichte wiederholt, wird das Schauspiel wieder einmal eine Tragödie", so der Investor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

