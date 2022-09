PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag verhalten tendiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,31 Prozent auf 3657,72 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,38 Prozent auf 6357,44 Zähler nach oben Außerhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,12 Prozent auf 7481,65 Punkte.

Vor den US-Verbraucherpreisen am Nachmittag herrschte eine abwartende Haltung vor. Die Daten könnten kurzfristig über die weitere Marktrichtung entscheiden. "Bleibt die Inflation in den USA auch im August insgesamt rückläufig und signalisiert vor allem die Kernrate, aus der Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, ebenfalls einen bevorstehenden Abwärtstrend, dürften viele weitere Investoren gezwungen sein, auf den fahrenden Zug aufzuspringen", so Kapitalmarkstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Andernfalls wäre hier wohl erst einmal Schluss mit der Rally im Bärenmarkt."