Deutsche Expertise für zukunftsorientierte Lösungen in China

„Wir sind bereits heute in der Lage zukunftsorientierte Lösungen anzubieten“, erklärt Felix Heinze, CEO der MR PLAN (Shanghai) Engineering Consulting Co., Ltd.. Das deutsche Unternehmen hat bereits seit fast zehn Jahren einen Standort in China. Ein Team aus deutschen und chinesischen Ingenieuren befasst sich dabei besonders mit Zukunftsmärkten wie Wasserstoff Mobilität, digitalen Fabriken oder HV Batterien.

Herr Heinze, sie stehen als CEO der MR PLAN (Shanghai) Engineering Consulting Co., Ltd. vor. Stellen Sie der Leserschaft doch einmal das Leistungsportfolio und die Aufgabengebiete des Unternehmens vor.

„Unser Anspruch ist es mit allem was wir tun für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen.

Mit nun fast 10 Jahren Präsenz in China und einem hochqualifiziertem und motiviertem Team aus Chinesischen und Deutschen Ingenieuren bietet die MR PLAN China Ihren Kunden innovative und auf die spezifischen Bedarfe angepasste Consulting, technische Planungs- und Realisierungsleistungen.

Um unsere internationalen und chinesichen Kunden aus Automobil- und Zulieferer Industrie kompetent zu unterstützen arbeiten wir kontinuierlich am Aus- und Aufbau unseres firmeninternen know hows.

So sind wir bspw. Bereits heute In der Lage zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen HV Batterien Fertigung, Digitale Fabrik, Wasserstoff Mobilität und Nachhaltigkeitskonzepte anzubieten.“

Bild: Felix Heinze, CEO der MR PLAN (Shanghai) Bildquelle: MR PLAN GmbH

Vor dem Hintergrund des Taiwankonflikts droht der Wirtschaft nun nach dem Beginn der Covid-19-Pandemie die nächste Krise, im schlimmsten Fall könnte es gar zu einem Handelskrieg zwischen China und Taiwan kommen. Wie nehmen Sie derzeit die Stimmung in China wahr?

„Die vollständige Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik China ist für die politische Führung des Landes nicht verhandelbar und eines ihrer Hauptziele.

Diese Zielsetzung wird ebenfalls von einem Großteil der Bevölkerung unterstützt und sogar gefordert.

Ich denke allerdings, dass Peking hier weiterhin sehr besonnen vorgehen wird und einen bewaffneten Konflikt vermeiden möchte, um die Stabilität Chinas, der Region und der ganzen Welt nicht weiter zu gefährden.

Dazu ist allerdings ein fortlaufender Dialog und auch Komprissbereitschaft zwischen Ost und West notwendig.“

Welche Veränderungen sind bereits auf dem Markt zu spüren und wie unterstützen Sie Ihre Kunden im Umgang mit diesen Herausforderungen?