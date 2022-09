Arbeitszufriedenheits-Studie 2022 Wie zufrieden sind Angestellte in Krisenzeiten? / 'Mehr Geld' ist dominierender Faktor: Gehaltsforderungen steigen inflationär (FOTO)

München (ots) - Viel wird über sinnstiftende Arbeit, Purpose und Werte in einer

modernen Arbeitswelt diskutiert. Doch ein gutes Gehalt überzeugt die meisten

deutschen Arbeitnehmer:innen nach wie vor am stärksten. Es ist Hauptfaktor bei

der Arbeitszufriedenheit, wichtigstes Argument beim Jobwechsel und Thema für ein

fest geplantes Gespräch zur Gehaltserhöhung. Das ist eines der Kernergebnisse

der repräsentativen Befragung "Arbeitszufriedenheit in Krisenzeiten" - im

Auftrag von AVANTGARDE Experts und durchgeführt von YouGov.



Trotz Krisen glücklicher als gedacht: Angestellte sind zufrieden