FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank haben nach Aussagen des Finanzvorstands James von Moltke zur Geschäftsentwicklung deutlich zugelegt. Der Aktienkurs stieg um bis zu knapp sechs Prozent auf 9,324 Euro, nachdem von Moltke bei einer Branchenkonferenz der Bank of America gesagt hatte, dass er über die Dynamik des Geschäfts im laufenden Jahr erfreut sei. Dieses Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag am frühen Nachmittag aber immer noch mit rund viereinhalb Prozent im Plus bei 9,222 Euro und damit in einem schwachen Gesamtmarkt immer noch an der Spitze des Dax .

Mit dem Anstieg am Donnerstag rückte der Kurs wie zuletzt schon einige Male an eine technische Widerstandslinie. Zuletzt wurde der Ausbruchsversuch im Chart aber einige Male wieder eingefangen. Sollte er nun erfolgreich sein, liegt an der exponentiellen 200-Tage-Linie als viel beachtetem Indikator für den langfristigen Trend bei 9,65 Euro das nächste Etappenziel in der Erholung. Im Februar hatten die Papiere bereits 14,636 Euro gekostet und damit so viel wie seit vier Jahren nicht mehr.