FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Einschätzung der Investmentbank Stifel wird das Wind- und Solarpark-Unternehmen Energiekontor von der gegenwärtigen Energiekrise ebenso profitieren wie von der eingeleiteten Energiewende. Analyst Martin Tessier nahm deshalb die Aktie des SDax-Aufsteigers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit "Buy" und einem Kursziel von 126 (aktueller Kurs: 86,50) Euro in die Bewertung auf.

Der Experte sieht in den ambitionierten deutschen Energiewende-Zielen den ersten wichtigen Kurstreiber für Energiekontor und in den derzeit hohen Energiepreisen den zweiten. Zudem könnte das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten eine ambitionierte Fünfjahresstrategie vorlegen. Dies wäre dann der dritte Kurskatalysator.