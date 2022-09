Grüne Start-ups und die Energiekrise Sieben Ideen für die Energie von morgen

Berlin (ots) - Die Herausforderung ist groß: Den Klimawandel zu bewältigen, ist

die Aufgabe unserer Zeit. Die aktuelle Energiekrise erleichtert diese Aufgabe

nicht. Alte Kohlekraftwerke sollen wieder ans Netz und sogar Atomkraft scheint

wieder eine Lösung zu sein. Dabei steht hinter den aktuellen Diskussionen immer

das Bedürfnis nach alternativer und sicherer Energie. Junge, ideenreiche

Unternehmen können hier mit ihren unkonventionellen Lösungen helfen: Start-ups

sind wichtige Impulsgeber für die Energiewende.



Die Berlin School of Business and Innovation (BSBI)

(https://www.berlinsbi.com/de) hat sich einige dieser jungen Unternehmen genauer

angesehen und stellt vielversprechende Gründungen aus aller Welt vor. An der

privaten Business School selbst werden im neuen Masterstudiengang in

Energiemanagement ab 2023 die qualifizierten Energiefachkräfte von morgen

ausgebildet. Denn Hochschulen sind Hotspots zur Entwicklung von nachhaltigen

Start-ups, fast ein Drittel von ihnen sind forschungsnahe Gründungen. So kann

sich auch zukünftig auf gute Ideen gefreut werden. Heute schon widmen sich

folgende Unternehmen den Lösungen zur Energiewende: