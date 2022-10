Dolly Varden und Fury geben den Verkauf von Dolly Varden-Stammaktien an einen institutionellen Investor bekannt

VANCOUVER, BC, 3. Oktober 2022 - Vancouver, BC: Dolly Varden Silver Corporation ("Dolly Varden") (TSXV: DV) (OTCQX: DOLLF) und Fury Gold Mines Ltd ("Fury") (TSX: FURY) (NYSE American: FURY - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... ) freuen sich bekannt zu geben, dass Fury, der größte Aktionär von Dolly Varden, mit der Genehmigung und Zustimmung von Dolly Varden eine nicht vermittelte Vereinbarung über den Verkauf von 17 Millionen Stammaktien zu 0,40 C$ pro Aktie des Kapitals von Dolly Varden ("Stammaktien"), was ungefähr 7,4 % der ausstehenden Stammaktien entspricht, an einen bekannten institutionellen Investor (die "Transaktion") abgeschlossen hat.

Fury trat an Dolly Varden heran, um einen Teil seiner Stammaktien zu verkaufen, damit Fury die weiteren Explorationen bei den Jointventure-Projekten Eau Claire und Éléonore South in Quebec sowie das allgemeine Betriebskapital finanzieren kann. Nach Abschluss der Transaktion wird Fury weiterhin etwa 26 % der Stammaktien halten und für seine bevorstehenden Explorationsaktivitäten gut kapitalisiert sein. Obwohl Dolly Varden keine Einnahmen aus der Transaktion erhalten wird, freut sich das Unternehmen, einen neuen institutionellen Finanzinvestor begrüßen zu dürfen.

Shawn Khunkhun, Chief Executive Officer von Dolly Varden, sagte: "Wir freuen uns, an den Gesprächen über die Transaktion beteiligt gewesen zu sein und dem Verkauf eines Teils der Beteiligungen an Dolly Varden durch Fury an einen neuen institutionellen Investor für Dolly Varden zuzustimmen. Wir sind der Ansicht, dass die Transaktion für Dolly Varden und Fury von beiderseitigem Nutzen ist, da sie einen weiteren erfahrenen institutionellen Investor zu Dolly Varden bringt und gleichzeitig Fury die Finanzierung seiner Joint-Venture-Projekte Eau Claire und Éléonore South in Quebec ermöglicht. Wir betrachten Fury als unseren Partner bei der Exploration und Erschließung des geplanten Kitsault Valley-Projekts des Unternehmens und freuen uns, eine Transaktion unterstützen zu können, von der beide Unternehmen profitieren."