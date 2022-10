Gestern drehten Aktien nach schwachem Beginn wieder nach oben und setzten damit die Rally seit Wochenbeginn fort: der S&P 500 hat nun gut 6% seit dem Tagesschluß am Freitag gewonnen und ist dennoch immer noch leicht überverkauft. Viel spricht nun dafür, dass der S&P 500 seine Erholung noch etwas fortsetzt - typisch wäre ein Anstieg bis in den Bereich 3850 Punkte (61,8-Retracement vom September-Hoch) bzw. 3900 Punkte (50,0- Retracement vom September-Hoch). Im Fokus der Märkte die morgigen US-Arbeitsmarktdaten - gestern hatten vermeintlich robuste US-Konjunkturdaten noch zunächst für Schwäche gesorgt. Geht es bei den US-Aktien weiter nach Saisonalität (US-Zwischenwahl-Jahr und demokratischer US-Präsident im 2. Regierungsjahr) - dann geht es für den S&P 500 bis Mitte Oktober (also bis Ende nächster Woche) weiter nach oben..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500: Warum die Märkte steigen – Angst etwas zu verpassen

2. Hypothekenzinsen in den USA auf 16-Jahreshoch – Käufe brechen ein

